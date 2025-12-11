Trauer um Schauspieler Heinrich Stadler : Der "Dahoam is Dahoam"-Darsteller ist bereits am 3. Dezember 2025 im Alter von 63 Jahren gestorben . Das gab der Bayerische Rundfunk bekannt , der für die beliebte Serie verantwortlich ist. "Am 03.12.25 ist unser lieber und langjähriger Kollege Heinrich Stadler verstorben, der als 'Stadler' in der Brauerei Kirchleitner fast zum Inventar gehörte und den alltäglichen Betrieb zwischen Kesseln und Büro mit seinem Spiel zum Leben erweckte", heißt es in dem Statement. Die Gedanken und Wünsche der Verantwortlichen seien bei seinen Lieben.

Auftritte im "Komödienstadl"

Laut BR wurde Stadler am 21. April 1962 in Lenggries geboren. Ab 2007 war der Braumeister in "Dahoam is Dahoam" zu sehen. Seine Rolle habe ihm gefallen, weil "sie humorvoll und doch relativ authentisch ist", gab er in einem BR-Interview an. Zuletzt soll er 2024 in der Serie zu sehen gewesen sein. Weitere Rollen übernahm er 2024 in "Daheim in den Bergen - Schulter an Schulter", 2009 in "Utta Danella - Eine Nonne zum Verlieben", 2006 im "Komödienstadel - Alles fest im Griff" und 2004 im "Komödienstadel - Herzsolo".

Schauspielkollege Moses Wolff (56) verabschiedete sich bei Instagram: "Vor wenigen Tagen ist mein lieber Kollege Heinrich Stadler, der ein ausgesprochen feiner Kerl war und mit dem ich mich auch privat sehr gut verstanden habe, im Alter von 63 Jahren verstorben." Dazu teilte er ein Bild einer gemeinsamen Szene aus "Dahoam is Dahoam". "Ich erhebe mein Glas auf Dich, lieber Heinrich!"