Der Sender war exklusiv bei der erneuten Trauung des Paares zugegen und wird die Bilder sowie Heinz Hoenigs Reaktion auf die Überraschung in der Sendung "RTL Exclusiv" am Sonntag, 30. März, um 17:45 Uhr zeigen. Demnach gaben sich die beiden einen Tag vor Annikas 40. Geburtstag auf der Nordseeinsel erneut das Eheversprechen, um ihre Liebe zu feiern und das schwere vergangene Jahr hinter sich zu lassen.

Hinweise auf die Hochzeitsüberraschung

Kärsten-Hoenig hatte in den vergangenen Wochen auf Instagram bereits Hinweise auf ein bevorstehendes Ereignis gegeben. "Heinz und ich sind schon fleißig. Er ist ein paar Runden um den Küchenblock gelaufen, denn wir haben ja was vor in ein paar Tagen", schrieb sie dort. Und weiter: "Heinzi weiß mittlerweile, wo es hingeht, aber was stattfinden wird, nicht. Aber so viel sei verraten: von Blankenburg sind es ungefähr 6 bis 7 Stunden Autofahrt."

Das erste Mal hatten Annika und Heinz Hoenig am 30. März 2019, fast auf den Tag genau vor sechs Jahren, standesamtlich im historischen Rathaus Blankenburg (Harz) geheiratet.