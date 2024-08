Erster Ausflug aus der Intensivstation und große Pläne

"Da es Heinz großer Wunsch war, die Sonne zu spüren, habe ich darum gebeten, ihm dies zu gewähren. Gemeinsam mit einer Schwester durften wir raus, was ihm sichtlich Freude bereitet hat", erzählt Kärsten-Hoenig der "Bild"-Zeitung von dem kleinen Ausflug an die frische Luft.

Doch das ist offenbar nur der Anfang, denn das eigentliche Ziel ist eine Rückkehr des noch künstlich beatmeten Patienten in die eigenen vier Wände. "Diese Woche soll der erste 'Auslass-Versuch' gestartet werden: Man will die nächtliche Beatmung einstellen. Je nach Verlauf, werden weitere Schritte geplant. Unter anderem ist es das Ziel, die Trachealkanüle zu entfernen, bevor es erst mal nach Hause geht", sagt die Ehefrau des am 24. September 1951 in Landsberg am Lech geborene Künstlers.

In ihrem Gesundheitsupdate macht sie aber auch klar, dass es vor allem darum geht, den geschwächten Patienten für die große Operation an der Aorta aufzupäppeln. "Mein Mann braucht dringend seine vertraute Umgebung, um mental wieder durchatmen zu können und Kraft zu tanken", so Kärsten-Hoenig.