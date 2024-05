Am 13. Mai soll Heinz Hoenig (72) in Berlin operiert werden. Wenige Stunden davor war seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) am späten Sonntagabend live im Studio der RTL-Sendung "stern TV am Sonntag" zugeschaltet. "Heinz hat große Angst, aber auch einen großen Lebenswillen", schilderte sie dort, wie es dem schwer erkrankten Schauspieler kurz vor dem ersten von zwei lebensnotwendigen Eingriffen geht.

Im Gespräch mit Moderator Dieter Könnes (52) betonte sie auch, dass er vor dem Eingriff an der Speiseröhre "sehr sehr taper" sei. "Heinz kämpft und ist tapfer." Dennoch habe er natürlich auch Angst, weil er um die Risiken wisse. Die Ärzte hätten ihn gut und emphatisch aufgeklärt, auch sie selbst habe offen mit ihm geredet. "Das Risiko ist sehr hoch." Doch sie versuchten beide, sich an den Chancen zu orientieren. Sie hätten eine Chance, dass er weiterleben könne, und die wollten sie auch nutzen. "Er weiß aber auch, dass wir zusammenhalten und dass die Liebe größer ist als alles, was bevorsteht."