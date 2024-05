Fehlende Versicherung nach Insolvenz

Die Operationen sollen über 90.000 Euro kosten. Horrende Summen für Hoenig, der nach seiner Privatinsolvenz nicht mehr krankenversichert sein soll. Annika Kärsten-Hoenig (39) erklärte im Interview mit RTL, seit drei Jahren auf ihren Mann einzuwirken, um "ihn in die Krankenversicherung zu bekommen. Ich habe wirklich alles versucht." Um eine Versicherung für ihn abzuschließen, habe ihr eine wichtige Information gefehlt.

Heinz Hoenig feierte seinen Durchbruch 1981 in "Das Boot". Im Laufe seiner Karriere wirkte der gebürtige Bayer in über 140 TV- und Filmproduktionen mit, außerdem in zahlreichen Theaterstücken. In der kommenden Woche sollte er für die Premiere von Ralph Siegels Musical "Ein bisschen Frieden" auf der Bühne stehen.

Noch im Januar war Hoenig Kandidat im "Dschungelcamp". Nach fast zwei Wochen wurde er vorsorglich von den Ärzten aus dem australischen Busch genommen.