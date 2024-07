Heinz Hoenig musste im Spital wiederbelebt werden

Folgt bald die zweite OP für Heinz Hoenig?

Dass Heinz Hoenig nun wieder selbstständig atmet, ist ein bedeutender Schritt. Denn das sei für die lebensnotwendige Herz-Operation an der Aorta, auf die der Schauspieler inzwischen seit Monaten wartet, notwendig, wie Kärsten-Hoenig kürzlich der "Bild"-Zeitung verraten hatte.

Um für ihren Mann da zu sein, ist Kärsten-Hoenig mit den beiden Söhnen Juliano (3) und Jianni (1) vorrübergehend in eine kleine Wohnung in Berlin gezogen. Eigentlich wohnt die Familie in Blankenburg in Sachsen-Anhalt. Die beiden sind seit 2019 verheiratet.