"In deiner Brust schlägt ein Kämpferherz ", schreibt Annika zu dem Video, das sie in ihrer Story veröffentlichte. "Erfolg ist kein Ziel... sondern eine Reise!" Im Clip steht Hoenig, unterstützt von seiner Ehefrau, langsam aus dem Klinikbett auf, steht einige Sekunden mit ihr im Arm und gibt ihr einen Kuss. Es sind die ersten Bilder des Schauspielstars seit drei Monaten, die ihn nicht im Bett liegend zeigen.

Es sind Bilder, die Hoffnung machen: Seit mehr als 100 Tagen kämpft Heinz Hoenig (72) auf der Intensivstation um sein Leben, jetzt kann sich der Schauspieler wieder aufrichten und sogar stehen. Erstmals wendet er sich auch mit einer Videobotschaft an seine Fans. Ehefrau Annika Kärsten-Hönig (39) teilte ein emotionales Video auf Instagram , in dem der 72-Jährige zwar sehr dünn, aber dennoch deutlich fitter als zuletzt, aussieht.

Erste persönliche Worte an seine Fans

Aber damit nicht genug: Wenig später meldet sich Heinz Hoenig auch persönlich aus dem Krankenhaus zu Wort! In einem Video, das RTL veröffentlichte, sagt der 72-Jährige: "Hallo, Fans, liebe Kollegen. Ich möchte mich aufrichtig bei euch bedanken, die mir so geholfen habt." Er zeigt sich zuversichtlich und dankbar: "Ich bin zwar noch im Krankenhaus, da wird alles repariert. Und ich habe eine gute Frau, die sich sorgt. Und zwei kleine Kinder, zu denen ich wieder will. Es wird alles gut. Ich bedanke mich bei euch."

Während er in die Kamera spricht, sitzt Hoenig in einem Krankenhausbett, mit Tracheostoma am Hals, das ihm beim Atmen hilft. Der Schauspieler hat deutlich an Gewicht verloren.