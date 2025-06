Heinz Horrmann ist im Alter von 82 Jahren überraschend gestorben. Das bestätigt seine Ehefrau Regine (76) der "Bild"-Zeitung. Demnach sei der Journalist, Gastrokritiker und ehemalige TV-Juror in seinem Zuhause in Berlin verstorben. Seine Ehefrau habe ihn am Morgen leblos gefunden, nachdem er am vergangenen Mittwoch früh schlafen gegangen sei. "So traurig und schmerzvoll sein Verlust ist - für Heinz hätte es keinen besseren Tod geben können. Er hätte nicht ins Krankenhaus gewollt und an Schläuche angeschlossen werden." Die beiden hätten "ein sehr schönes und erfülltes Leben zusammen" verbracht.