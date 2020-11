Helena Bonham Carter spricht über ihren 21 Jahre jüngeren Freund

“Ich kann nicht viel über Rye erzählen, weil er als Psychoanalytiker arbeitet und seine Anonymität braucht. Er ist magisch, das ist alles, was ich sagen werde. Ich habe ihn bei einer Hochzeit kennengelernt. Wir beide wären fast nicht hingegangen, also war es einer dieser Momente, die einfach nur Zufall sind und doch so viel verändern”, so Bonham Carter in dem Interview.

Helena Bonham Carter spielt in der Serie “The Crown” die Rolle der Prinzessin Margaret, die eine Beziehung mit einem 17 Jahre jüngeren Mann führte. Da auch zwischen Bonham Carter und Rye Dag Holmboe mehrere Jahre liegen, verglich sie die beiden Beziehungen in einem früheren Interview mit der “Times”: “Es war ein verrücktes Timing, dass ich einen ähnlichen Altersunterschied zu meinem Partner habe, wie sie. Jeder altert anders. Mein Freund ist unglaublich reif. Er ist eine alte Seele in einem jungen Körper, was könnte ich mir mehr wünschen?”