Die deutsche Jungschauspielerin Helena Zengel (15) hat in einem neuen Interview ehrgeizige Karrierepläne enthüllt. So träume sie von dem größten Preis der Schauspielbranche. Die Voraussetzungen dafür sind zumindest schon mal nicht schlecht: Bereits mit zwölf Jahren war sie für ihre Rolle im Western-Drama "Neues aus der Welt" als Beste Nebendarstellerin bei den Golden Globes nominiert. In dem Film spielte sie an der Seite von Tom Hanks (67).