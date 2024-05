Helmut Berger hat in seiner Heimatstadt Bad Ischl ein Ehrengrab erhalten. Das Grabmal besteht aus schwarzem Granit und grünem Gneis und wird von einem Porträt des vor einem Jahr gestorbenen Filmstars geziert. Designt wurde es von Alexander Hanel, der auch für Bergers Marmor-Büste verantwortlich zeichnet, die seit 2019 vor dem Lehár-Theater in der Kaiserstadt steht, wie das Familienunternehmen Stein Hanel am 23. Mai berichtete.