Helmut Berger war in den 1960er- und 1970er-Jahren ein europäischer Filmstar, sein Mentor war der Regisseur Luchino Visconti. Einst galt der Schauspieler, mit bürgerlichem Namen Steinberger, als schönster Mann der Welt (er zierte als erstes männliches Model überhaupt das Cover der "Vogue"), bald aber folgten Skandale und der Absturz. Am 29. Mai wäre der gebürtige Bad Ischler 79 Jahre alt geworden. Am 18. Mai jedoch ist Berger "friedlich, aber dennoch unerwartet" in Salzburg verstorben, wie sein Manager berichtete.

Sein Lebensmotto "La Dolce Vita" genoss Berger zeitlebens in vollen Zügen. Aber auch auf der Leinwand scheute er vor polarisierenden Rollen nicht zurück.

Zu Helmut Bergers Ehren präsentieren wir euch seine 5 besten Filme: