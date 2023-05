Tod von Helmut Berger: Angebliche Witwe Guidato mit neuen Vorwürfen

Wurde das Testament von Helmut Berger bereits eröffnet?

Guidato klagte, dass sie in der Presse über ihre angeblichen testamentarische Interessen gelesen habe. Dies stimme keineswegs. "Der Manager behauptet zu wissen, dass ich von Bergers Testaments ausgeschlossen bin. Aber woher weiß er das, wenn es noch nicht eröffnet wurde?", fragte die Italienerin.

Helmut Werner wies gegenüber der APA die Vorwürfe erneut entschieden zurück. "Auf der vom österreichischen Staat ausgestellten Sterbeurkunde ist kein Ehepartner eingetragen", betonte der Agent des Verstorbenen. Helmut Berger habe bezüglich der angeblichen Ehe stets nur von einem Gag für die italienischen Medien gesprochen.

Auch sei er weder der Ausrichter der Trauerfeier, noch habe er Helmut Berger der Bestattung übergeben, stellte Werner klar. Er habe in den vergangenen Jahren selbst nur losen Kontakt zum Schauspieler gehabt und sicherlich niemanden von ihm ferngehalten. Zugleich sei ihm Francesca Guidato in all den Jahren, in denen er für Helmut Berger gearbeitet habe, niemals untergekommen. Hier betreibe jemand "Verleumdung der übelsten Art".