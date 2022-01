Chris Hemsworth dreht bald in Wien "Tyler Rake"-Netflix-Sequel

Vor zwei Jahren ließ Hollywoodstar Chris Hemsworth, der Thor aus dem Marvel-Universum, den Fans bei Netflix als australischer Söldner Tyler Rake im Actionknaller "Extraction" das Wasser im Munde zusammenlaufen. Das Werk katapultierte sich an die Spitze der meistgesehenen Netflix-Produktionen. Die vergangenen September angekündigte Fortsetzung erschien da nur konsequent. Und Ende des Monats heißt es nun also wieder "Feuer frei" - diesmal in der Wiener Donaustadt.