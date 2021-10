Zweifel an der MCU-Zukunft

In dem neuen Buch "The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe" wird auch diese Episode erwähnt und Hemsworth erzählt, dass er während der Promo-Tour für "Age of Ultron" von Fans immer wieder auf "Civil War" angesprochen wurde.

Er konnte mit diesem Film-Titel allerdings nichts anfangen, und als er erfuhr, wie viele Avenger-DarstellerInnen bei dem Projekt mitwirken würden, hatte er ernsthaft geglaubt, seine MCU-Zeit sei vorüber und man habe ihn bei Marvel abgeschrieben.