Prinz Harry soll das Video aufgenommen haben

Eine in Weiß gekleidete Frau, bei der es sich anscheinend um Herzogin Meghan handelt, läuft in dem Clip barfuß an einem Strand entlang. Mit dem Finger schreibt sie "2025" in den Sand, bevor sie lacht und davon läuft. Wie unter anderem das US-Magazin "People" berichtet, wurde das Video demnach wohl von Harry in der Nähe des gemeinsamen Zuhauses der beiden im kalifornischen Montecito aufgenommen.

Dem Bericht zufolge soll sich Meghan auf ihre Rückkehr in die sozialen Medien freuen. Es handle sich um eine Möglichkeit, mit Gemeinschaften rund um den Globus in Kontakt zu bleiben und Updates über aktuelle Projekte zu geben, an denen sie arbeitet. Sie könnte so beispielsweise auch auf die Arbeit der Archewell Foundation hinweisen, die sie zusammen mit ihrem Ehemann gegründet hat.