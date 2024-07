Wer an Hilary Swank (50) denkt, denkt an eine zweifache Oscarpreisträgerin, eine erfolgreiche Schauspielerin, die es in Hollywood ganz nach oben geschafft hat. Am 30. Juli 2024 feiert das "Million Dollar Baby" seinen 50. Geburtstag. Weniger bekannt ist, dass sich die Schauspielerin und Filmproduzentin seit acht Jahren auch unermüdlich dafür einsetzt, die Modeindustrie ein Stück nachhaltiger zu gestalten.