Akzeptanz von Transpersonen hat sich gesteigert

Im Rückblick resümierte sie die damaligen Produktionsumstände: "Mittlerweile wird es an den meisten Orten weitgehend akzeptiert, eine Transperson zu sein", so Swank. "Aber zu dieser Zeit outeten sich die Leute noch nicht einmal als schwul und lesbisch, es war ein Karrierekiller oder was auch immer. Sie waren nicht bereit, es ihrer Familie zu sagen, oder vielleicht waren sie nicht einmal bereit, es sich selbst zu sagen."