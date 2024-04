25 Jahre leitete er das "neue theater" in Halle an der Saale

Seit 1980 lebte Peter Sodann in Halle an der Saale und baute dort das "neue theater" auf. Er leitete es bis Juli 2005. Vier Jahre später machte er mit seiner Kandidatur für die Partei "Die Linke" für das Amt des Bundespräsidenten auf sich aufmerksam. "Das habe ich nur gemacht, weil ich wusste, dass ich nicht gewählt werde. Ich wollte dieses System mal kennenlernen", erklärte er dazu.

Neben dem Schauspiel und der Politik galt sein besonderes Interesse der Literatur. Seit 1990 sammelte er mehr als drei Millionen Bücher, die in der DDR erschienen sind. Diese stehen in der im Mai 2012 eröffneten "Peter-Sodann-Bibliothek" in Staucha, Sachsen. Am meisten bewegt hätten ihn aber private Ereignisse, verriet er in einem Interview. "Die Geburt meiner vier Kinder und dass ich meine zweite Frau Conny kennengelernt habe." Mit Cornelia Brenner-Sodann war er seit 1995 verheiratet.