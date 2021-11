"House of Gucci": Diesen genialen Satz hat Lady Gaga improvisiert

Lady Gaga hat sich für Ridley Scotts wahrer Krimi-Drama "House of Gucci" nicht nur monatelang in eine Italienerin verwandelt ohne jemals aus der Rolle zu fallen, sondern erwies sich an der Seite von Schauspiel-Stars wie Adam Driver, Jeremy Irons, Al Pacino oder Jared Leto auch als würdige Kollegin, da sie in einer Szene einen Satz improvisierte, der so nicht im Drehbuch vorgesehen war, wie sie in einem "ET"-Interview verriet.