Spätestens seit ihrer Oscar-Nominierung für "Anatomie eines Falls" gehört Sandra Hüller (47) zur Weltklasse. Jetzt feierte sie am Londoner Leicester Square an der Seite von Hollywoodstar Ryan Gosling (45) die Weltpremiere ihres Science-Fiction-Blockbusters "Der Astronaut - Project Hail Mary" - mit einem innigen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich.

Trotz des kühlen Londoner Märzwetters herrschte am Montagabend vor dem Cineworld-Kino eine euphorische Stimmung. Ryan Gosling, gewohnt charmant, und Sandra Hüller präsentierten sich vor dem Blitzlichtgewitter mit Glamour und einem Hauch von 70er-Jahre-Nostalgie.