Sandra Hüller und Ryan Gosling bei Weltpremiere in London
Spätestens seit ihrer Oscar-Nominierung für "Anatomie eines Falls" gehört Sandra Hüller (47) zur Weltklasse. Jetzt feierte sie am Londoner Leicester Square an der Seite von Hollywoodstar Ryan Gosling (45) die Weltpremiere ihres Science-Fiction-Blockbusters "Der Astronaut - Project Hail Mary" - mit einem innigen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich.
Trotz des kühlen Londoner Märzwetters herrschte am Montagabend vor dem Cineworld-Kino eine euphorische Stimmung. Ryan Gosling, gewohnt charmant, und Sandra Hüller präsentierten sich vor dem Blitzlichtgewitter mit Glamour und einem Hauch von 70er-Jahre-Nostalgie.
Partnerlook mit Co-Star
Ryan Gosling, der im Film den Astronauten Ryland Grace verkörpert, erschien in einem braunroten Nadelstreifenanzug mit breitem Revers und einem locker geknöpften roten Hemd im 70er-Jahre-Stil. Sandra Hüller, die im Film die resolute Eva Stratt spielt, entschied sich für eine voluminöse Robe in Smaragdgrün - und setzte damit auf Partnerlook mit ihrem Co-Star, der britischen Newcomerin Priya Kansara (31). Zu ihrem dramatischen Ballkleid kombinierte die deutsche Schauspielerin funkelnde Diamant-Ohrringe. Das Trio präsentierte sich als geschlossene Einheit und strahlte für die Fotografen.
"Der Astronaut - Project Hail Mary" startet am 20. März in unseren Kinos.