Ein "wundervoller" Fußballabend für Ryan Reynolds

Hugh Jackman (55) und Ryan Reynolds (47) befinden sich derzeit auf Werbe-Tour für ihren neuen Film "Deadpool & Wolverine", der am 24. Juli in den Kinos anläuft. Wie passend, dass am 6. Juli während des Aufenthalts der Hollywoodstars in Berlin das Viertelfinalspiel zwischen den Niederlanden und der Türkei im Olympiastadion anstand.

Sowohl Jackman als auch Reynolds veröffentlichten am Tag danach auf Instagram mehrere Bilder ihres Stadionbesuchs. "Wir fangen gerade erst an, Berlin", schreibt Jackman dazu, der zudem einen kurzen Clip teilt, wie er gerade durch die Hauptstadt radelt und "Guten Morgen, Berlin" ruft.