Schock: Idris Elba dachte, bei Dreh angeschossen worden zu sein

In der Szene aus dem Gangster-Film forderte Tango (Elba) Denzels Charakter Frank heraus, ihn zu erschießen. "Frank geht die Straße entlang und Idris Elba steht da und sagt: 'Hey, was willst du tun? Mich erschießen, Frank? Mach doch, erschieß mich hier vor all den Menschen, Frank!' Und er drückt ab und schießt ihn an Ort und Stelle an", lässt Scott die Szene revue passieren.

Zuvor hätte er mit Elba geklärt, dass er seinen Kopf gegen die ungeladene Waffe halten soll, damit es realistisch aussehen würde. Der Rückstoß hätte Elba aber trotzdem so überrascht, dass er den Schuss für real hielt.

"Ich sagte zu Idris: 'Hör zu, wenn er die Waffe an deinen Kopf hält, lehnst du dich daran.' Die Waffe hatte übrigens einen integrierten Block, sie hatte keine Öffnung. Ich würde das nie riskieren. Aber wenn man abdrückt, dann gibt es eben einen Rückstoß. (...) Als er abdrückte und ein Schuss fiel, dachte Idris, er wurde angeschossen. Er ließ sich auf den Gehsteig fallen und sagte: 'Ich wurde angeschossen!'", erzählte der Regisseur. Verletzt wurde aber in Wirklichkeit niemand.