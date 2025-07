Er verkörperte drei Staffeln den charismatischen Stringer Bell, doch der Schauspieler will die Kultserie nicht sehen.

Idris Elba durch "The Wire" zum Star: Er hat Serie nie gesehen

Es ist eine der bekanntesten Serien der Fernsehgeschichte und er war einer ihrer Hauptdarsteller - doch Idris Elba (52) hat nie bei "The Wire" eingeschaltet. "Wenn ich wirklich ehrlich bin, habe ich 'The Wire' nicht gesehen", gestand der Schauspieler Moderatorin Amy Poehler (53) im Podcast "Good Hang". Elba verkörperte von 2002 bis 2004 drei Staffeln lang den geschäftstüchtigen Kriminellen Russell "Stringer" Bell.

"Es ist seltsam für mich, zurückzugehen" "Ich habe es nicht gesehen. Und ich fühle mich schlecht deswegen. Es ist nicht so, dass ich kein Fan davon bin - ich war dabei", führte der 52-Jährige weiter aus. Noch heute spüre er jeden Tag die Auswirkungen der Serie auf sein Leben, doch gerade deshalb wolle er sie nicht anschauen. "Für mich war es fast so, als wäre ich Stringer Bell gewesen. Ich bin nicht Stringer Bell, aber ich habe auch das Gefühl, dass, als Stringer Bell starb, ein Teil von mir mit dieser Figur gestorben ist. Es ist seltsam für mich, zurückzugehen und es anzusehen", so Elba. Diese emotionale Verbindung zu seiner Rolle mache es ihm unmöglich, die Serie objektiv zu betrachten.

Idris Elba hasst seine eigenen Auftritte Idris Elba verriet weiter, dass er seine eigenen Auftritte generell ungern verfolgt: "Ich bin lieber mittendrin, anstatt es zu beobachten." Dennoch empfinde er Stolz für seine Mitwirkung in der Serie. Elba kann seiner berühmten Rolle offenbar auch nicht entkommen. "Mindestens einmal am Tag sagt jemand: 'Bruder, Stringer Bell, The Wire', was auch immer", berichtete er über Begegnungen mit Fans. "Und es überrascht mich wirklich, welchen Einfluss diese Serie hatte." Besonders beeindruckt zeigt er sich davon, dass die Folgen generationsübergreifend Menschen ansprechen, "sogar solche, die damals noch nicht geboren waren". Er habe während der Dreharbeiten die Bedeutung der Serie "nicht erkannt".

Internationaler Durchbruch mit "The Wire" "The Wire" markierte seinen internationalen Durchbruch. Die Serie beleuchtet das organisierte Verbrechen und die gesellschaftlichen Probleme in Baltimore, Maryland. Drei Staffeln lang verkörperte Idris Elba Russell "Stringer" Bell, bevor seine Figur im Finale der dritten Staffel starb. Seitdem war er in zahlreichen weiteren Serien sowie Filmen zu sehen, am populärsten ist wohl seine preisgekrönte Darstellung des John Luther in der BBC-Fernsehserie "Luther".