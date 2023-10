Familienleben sei ihm wichtig

Idris Elba ist mit dem kanadischen Model Sabrina Dhowre (34) seit 2019 in dritter Ehe verheiratet. Die beiden sind seit 2017 ein Paar, sie lernten sich am Set seines Filmes "The Mountain Between Us" in Vancouver kennen und lieben. Aus seinen vorherigen beiden Ehen brachte Elba einen Sohn und eine Tochter mit in seine neue Beziehung ein. Dhowre und Elba leben Medienberichten zufolge gemeinsam mit den beiden Kindern in New York City.