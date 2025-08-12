Iris Berben ist 75: Schauspielerin und Stilikone
Mit Mitte Siebzig steht Iris Berben mehr denn je für Selbstbestimmtheit, Eleganz und innere Stärke. Seit über fünf Jahrzehnten prägt sie die deutsche Film- und Fernsehlandschaft. Sie ist nicht nur eine gefeierte Schauspielerin, sondern längst auch eine feste Größe in der Modewelt. Ihr Look steht für sich: unaufgeregt, klar und immer mit einem Hauch Rock'n'Roll - ein Spiegel ihrer Persönlichkeit, die sich nie in Konventionen pressen ließ. Am 12. August 2025 feiert sie ihren 75. Geburtstag.
Zwischen Rebellion und rotem Teppich
Schon früh zeigte sich Berbens Drang nach Unabhängigkeit: Mehrfach flog sie von der Schule, machte kein Abitur, engagierte sich politisch in den 68ern. Gleichzeitig entwickelte sie eine Vorliebe für klare, elegante Mode - ein scheinbarer Widerspruch, der ihren Stil bis heute prägt. In einem Essay über Giorgio Armani, den sie anlässlich seines 90. Geburtstags für das Magazin "Esquire" schrieb, hätte sie sich mit den Worten über den berühmten Modeschöpfer selbst kaum treffender beschreiben können: "Pure, klare, zeitlose Eleganz, die unaufgeregt ist - und trotzdem immer ein Blickfang."
Diese Haltung spiegelt sich in ihrer Garderobe wider: Iris Berben setzt auf Klassiker mit Haltung. Eine Stylistin hat sie übrigens nie engagiert. Lieber sucht sie ihre Outfits selbst aus: "Seinen eigenen Stil muss man sich erarbeiten", sagte sie mehrfach in Interviews. Mode ist für sie Ausdruck von Freiheit - und nicht von Abhängigkeit von Trends.
"Ich bin befreundet mit mir"
Was Berben heute an sich besonders schätzt, war ihr mit 30 noch nicht bewusst: die Fähigkeit, sich selbst liebevoll zu begegnen - ohne Angst vor Veränderung. Sie hat gelernt, das Alter nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Geschenk. "Heute kann ich sagen: Ich bin befreundet mit mir", sagte sie spot on news im Mai 2025 bei den Filmfestspielen von Cannes. "Mit der Zeit kann man aufhören, den Maßstäben anderer hinterherzulaufen. Man lernt, seine eigenen zu setzen - ein Leben nach dem Motto 'I am Worth It' frei zu gestalten, fremde Erwartungen loszulassen. Es gibt dieses eine Leben. Und das verdient es, mit Neugier und Mut gelebt zu werden." Alles Gute zum 75. Geburtstag, Iris Berben!