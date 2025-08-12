"Ich bin befreundet mit mir"

Was Berben heute an sich besonders schätzt, war ihr mit 30 noch nicht bewusst: die Fähigkeit, sich selbst liebevoll zu begegnen - ohne Angst vor Veränderung. Sie hat gelernt, das Alter nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Geschenk. "Heute kann ich sagen: Ich bin befreundet mit mir", sagte sie spot on news im Mai 2025 bei den Filmfestspielen von Cannes. "Mit der Zeit kann man aufhören, den Maßstäben anderer hinterherzulaufen. Man lernt, seine eigenen zu setzen - ein Leben nach dem Motto 'I am Worth It' frei zu gestalten, fremde Erwartungen loszulassen. Es gibt dieses eine Leben. Und das verdient es, mit Neugier und Mut gelebt zu werden." Alles Gute zum 75. Geburtstag, Iris Berben!