Iris Berben: "Frauen hinken in der Filmbranche immer noch hinterher"

Welche Frauen haben Sie in den letzten Jahren in der Filmbranche am meisten beeindruckt?

Ich bewundere Frauen, die selbst produzieren, und zwar für Frauen und mit Frauen. Hier ergriff unter anderem Reese Witherspoon die Initiative und schuf ihre eigene Produktion, gemeinsam mit einer Vielzahl an starken Frauen. So auch Julia Ducournau, welche mit ihrem Film "Titane" in Cannes gewonnen hatte - der Gewinn kam unerwartet. Man traut Frauen oftmals nicht zu, dass sie produzieren.

Auch der Film "Toni Erdmann" von Regisseurin und Drehbuchautorin Maren Ade beweist ein kämpferisches Herz und trägt ihre sehr persönliche Handschrift. Ich finde es beeindruckend, wie es ihr in Cannes gelang, Frauen mitzuziehen und ihr eigenes Bild zu zeichnen. Auch verfolgte ich den Weg der Präsidentin der Filmfestspiele in Cannes, Iris Knoblauch, als erste Frau des Amtes voller Bewunderung. Ich habe die Hoffnung, dass mit ihr die Filmfestspiele eine ganz neue Aufmerksamkeit erfahren und sie als Präsidentin herausstechen wird. Die Zukunft wird es zeigen - aber ich traue es ihr in jedem Fall zu.