"Jack hat es heute Abend zu uns geschafft!"

"Ladies and Gentlemen, Adam Sandler" sagte Jack Nicholson schlicht in die Kamera. Neben ihm saß seine Tochter Lorraine (34). Der Altstar trug einen schwarzen Smoking über einem Hemd in derselben Farbe. Auf dem Kopf hatte er ein schwarzes Barett mit dem Logo des Baseball-Clubs New York Yankees. Dazu kam sein Markenzeichen seit vielen Jahren, eine getönte Brille. Diesmal waren die Gläser lila. Bei X kursieren diverse Mitschnitte des kurzen Moments.

Jack Nicholson und Adam Sandler kennen sich von dem Film "Die Wutprobe" den sie 2003 zusammen drehten. "Ein Applaus für Jack, Baby! Jack hat es heute Abend zu uns geschafft! Ich liebe dich, Bruder", rief Sandler, ehe er ein Lied anstimmte.