"Jack Ryan" mit John Krasinski wird derzeit in Wien gedreht

Wien wird zum Schauplatz

In der dritten Staffel wird Österreichs Hauptstadt Wien zum Schauplatz. Derzeit finden die Dreharbeiten rund um den Karlsplatz und Stephansplatz im ersten Bezirk statt. Bis Donnerstag muss man immer wieder in der Innenstadt mit Sperren rechnen, danach sollen die Dreharbeiten in Österreich abgeschlossen sein.

Der Instagram-Account "M(e) Casting Studios" schaffte mit einem Set-Foto am Stephansplatz einen kleinen Einblick in die Dreharbeiten.