Für "Jackass"-Star Knoxville ist es Zeit, dass wir wieder lachen

Gerade in diesen Zeiten macht Humor für den Schauspieler Johnny Knoxville viel Sinn. "Es war Zeit, dass die Leute wieder lachen", sagte der 50-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor dem Kinostart von "Jackass Forever", dem vierten Film der Kult-Reihe. "Weil es ein paar harte Jahre für die Welt waren. Und es wird wieder verrückt, also... ja, die Menschen brauchen ein Ventil und Spaß."

Gute Kritiken für "Jackass Forever"

"Jackass"-Regisseur Jeff Tremaine ergänzte: "Wir haben dieses Mal richtig gute Kritiken bekommen. Das machte keinen Sinn für mich - ich habe dasselbe erwartet, was wir normalerweise bekommen, nämlich schlechte Kritiken." Vielleicht würde der Film so gut aufgenommen, "weil die Welt so kaputt ist".