"Jackass"-Star Johnny Knoxville (54) hat Ja gesagt. Wie der Schauspieler und Stuntman auf Instagram bekannt gab , heirateten er und seine Partnerin, Kostümdesignerin Emily Ting , am 16. November 2025. "Ich hatte in letzter Zeit viele Neuigkeiten, aber keine ist wichtiger als diese: Emily und ich haben heute geheiratet", schrieb Knoxville zu einem Foto, das die beiden strahlend unter einem Blumenbogen zeigt. "Ich bin der glücklichste und fröhlichste Kerl im ganzen Universum."

Knoxville trägt einen blauen Samtanzug und schwarze Fliege, Ting ein lavendelfarbenes Minikleid mit pastellgelber Schleife. Vor ihnen liegt der gemeinsame Hund Bucket. Ein weiterer Schnappschuss zeigt das frischvermählte Ehepaar zusammen mit US-Schauspieler John Waters (79), der neben Knoxville in der Komödie "A Dirty Shame" (2004) zu sehen war und die beiden traute. "Es war eine kleine Zeremonie mit Familie, Freunden und DEM besten Zeremonienmeister jemals", schrieb der Bräutigam und fügte hinzu: "Jetzt verlasse ich Instagram wieder, weil es unsere Hochzeitsnacht ist, aber ich wollte, dass alle Bescheid wissen."

Dritte Ehe für Johnny Knoxville

Seit wann genau Johnny Knoxville und Emily Ting ein Paar sind, ist nicht bekannt. Laut "People" lernte sie sich bei den Dreharbeiten zu Knoxvilles Film "Jackass Forever" (2022) kennen, für den Ting als Kostümdesignerin arbeitete. Für den Stuntman und Filmproduzenten ist es die dritte Ehe: Er war von 1995 bis 2008 mit Melanie Lynn Clapp verheiratet, mit ihr hat er Tochter Madison (29). Die Ehe mit Regisseurin Naomi Nelson hielt von 2010 bis 2022, gemeinsam haben sie die Söhne Rocko (15) und Arlo (14).

Johnny Knoxville wurde in den frühen 2000er Jahren durch die MTV-Reality-Stuntshow "Jackass" und die darauffolgenden Filme der Franchise bekannt. Zudem hatte er mehrere Schauspielrollen, darunter 2002 in "Men in Black II" oder 2022 in "Reboot".