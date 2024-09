Er war ein echter Fernsehkrimi-Star

Bekannt wurde der in München geborene österreichische Spross einer Schauspielerfamilie in seiner Rolle als Peter Bathory in dem 1979 entstandenen Abenteuer-Vierteiler "Mathias Sandorf". In seiner Filmografie finden sich zudem reihenweise Fernsehkrimi-Hits wie "Derrick", "Der Alte", "Die Krimistunde", "Ein Fall für Zwei", "SOKO" und unzählige "Tatorte". Zuletzt war Jacques Breuer 2022 in "Aktenzeichen XY ... ungelöst" und "Der Staatsanwalt: Die letzte Absage" zu sehen.