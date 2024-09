James Earl Jones (1931-2024) ist tot. Der Schauspieler und Synchronsprecher starb am 9. September im Alter von 93 Jahren in seinem Haus im Dutchess County, New York. Das bestätigten Vertreter des Schauspielers dem US-Branchenmagazin "Deadline" .

Berühmte Synchronrolle und EGOT-Status

Insgesamt konnte sich Jones in seiner Karriere über den EGOT-Status freuen, er gewann mindestens einmal einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony. 2011 wurde ihm etwa der Ehren-Oscar verliehen. Jones war nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Synchronsprecher bekannt. Mit seiner markanten Stimme sprach er in den "Star Wars"-Filmen (erstmals 1977) im Original den Schurken Darth Vader. Auch dem Löwen Mufasa in Disneys "Der König der Löwen" (1994 und im Remake 2019) lieh er in den Original-Filmen seine Stimme.