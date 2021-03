Ehemaliger James Bond Timothy Dalton wird 75

Sein Privatleben schirmt der Schauspieler von der Öffentlichkeit ab. Geboren wurde er am 21. März 1946 als Timothy Leonard Dalton Leggett in Colwyn Bay/Nordwales. Als kleiner Bub zog er mit seiner Familie nach England und wuchs dort auf. Details zu seiner Biografie gibt Dalton nur selten preis. "Ich war ein normales Kind", erzählte er im vergangenen Jahr im Interview der Zeitung "The Independent". "Ich mochte Sport, ich war recht intelligent, ich wollte Schauspieler werden." Bereits in der Schule spielte er Theater.