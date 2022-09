James Earl Jones: "Star Wars"-Schurke Darth Vader geht in Pension

James Earl Jones zieht sich von legendärer Sprechrolle zurück

Jones habe demnach im Jahr 2019 seinen Wunsch geäußert, von der Vader-Sprechrolle zurückzutreten. Für die Serie "Obi-Wan Kenobi" (2022), in dessen Voice-Cast Jones als Vader aufgeführt wird, sprang dann die ukrainische Tech-Firma Respeecher ein. Aus Jones' alten Archivaufnahmen wurde mithilfe moderner Technologie Darth Vaders Stimme erzeugt, wozu der Sprecher sein Okay gegeben hatte.

Dieselbe Deepfake-Technologie kam in der weit, weit entfernten Galaxis auch schon für Mark Hamills (71) Stimme in den Serien "The Mandalorian" (seit 2019) und "Das Buch von Boba Fett" (2021-2022) zum Einsatz. Denn die charakteristische Stimme eines Darstellers verändert sich mit den Jahren, doch sollte für die hier genannten "Star Wars"-Projekte der alte, den Fans aus den späten 1970er Jahren vertraute Sound wieder erzeugt werden. Bei der eingangs erwähnten Serie "Obi-Wan Kenobi" habe Darth-Vader-Sprecher Jones dann lediglich noch die Rolle eines "wohlwollenden Patenonkels" eingenommen und die Bemühungen der ukrainischen Techniker "gelenkt", wie es bei "Vanity Fair" heißt.