US-Regisseur James Foley (1953-2025), bekannt für den Kultfilm "Glengarry Glen Ross" (1992) und zahlreiche Episoden der Erfolgsserie "House of Cards", ist tot . Wie das Branchenmagazin "Variety" unter Berufung auf seinen Sprecher berichtet , starb der 71-Jährige bereits Anfang dieser Woche in seinem Zuhause in Los Angeles nach einem einjährigen Kampf gegen einen Gehirntumor.

Der in Brooklyn geborene Filmemacher spezialisierte sich auf atmosphärische, noir-geprägte Geschichten und arbeitete mit zahlreichen Hollywoodstars zusammen. Seine Karriere begann Foley 1984 mit dem Musikdrama "Reckless" mit Daryl Hannah und Aidan Quinn in den Hauptrollen. Es folgte "Gefährliche Freundin" (Original: "At Close Range") mit Sean Penn und Christopher Walken. Der Film beinhaltete auch den Madonna-Song "Live to Tell" - die Sängerin war damals mit Penn verheiratet.

Schockierender Misserfolg und "Fifty Shades of Grey"

Die Zusammenarbeit mit der Pop-Queen setzte Foley später bei der Regie diverser Musikvideos und ihrem Spielfilm "Who's That Girl" fort. Das Werk floppte jedoch an den Kinokassen, was Foley rückblickend als einschneidende Erfahrung bezeichnete: "Es war eine große Lebenserfahrung. Dieser erste Misserfolg ist so schockierend", gestand er einst im Gespräch mit "FilmInk".

Zu Foleys weiteren bekannten Werken zählen "After Dark, My Sweet" (1990), die Al-Pacino-Filme "Two Bits" und "Confidence" sowie der Thriller "Perfect Stranger" mit Halle Berry und Bruce Willis. In den letzten Jahren führte er auch bei den beiden Fortsetzungen von "Fifty Shades of Grey" Regie.

Im Fernsehbereich hinterließ der Regisseur ebenfalls seine Spuren. Er inszenierte von 2013 bis 2015 zwölf Episoden der erfolgreichen Netflix-Serie "House of Cards" und drehte für "Twin Peaks", "Billions", "Wayward Pines" und "Hannibal".

Foley hinterlässt seinen Bruder Kevin, seine Schwestern Eileen und Jo Ann sowie seinen Neffen Quinn. Sein Bruder Gerald war bereits vor ihm verstorben.