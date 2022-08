James Franco soll in Biopic zu Fidel Castro werden

Doppeltes Comeback

"Alina of Cuba" ist die zweite Casting-Ankündigung für Franco in den vergangenen Wochen. Vergangenen Monat wurde bekannt gegeben, dass er mit einer Rolle in Bille Augusts (73) Coming-of-Age-Drama "Me, You" auf die Leinwand zurückkehren wird - vier Jahre, nachdem er sich nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens von der Schauspielerei zurückgezogen hatte.