Schauspieler und Regisseur James Franco (43) hat in einem Radiointerview offen über Sexsucht und Fehlverhalten gegenüber Frauen gesprochen. Der Sender SiriusXM veröffentlichte am 22. Dezember Auszüge aus dem Gespräch, das am folgenden in ganzer Länge gesendet werden soll.

Darin äußerte sich der Hollywood-Star zu den Anschuldigungen mehrerer Frauen, die ihm vor vier Jahren in einem Zeitungs-Interview sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten.