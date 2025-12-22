Der US-amerikanische Schauspieler James Ransone (1979-2025), bekannt für seine Rollen in "The Wire" und "Es: Kapitel 2", ist tot . Er wurde nur 46 Jahre alt.

Durchbruch 2002

Ransone wurde am 2. Juni 1979 in Baltimore, Maryland, geboren. Der Durchbruch gelang ihm mit der Hauptrolle des Tate in der 2002 erschienenen Teenager-Serie "Ken Park".

Einem noch breiteren Publikum wurde er bekannt durch die Figur Ziggy Sobotka in der erfolgreichen HBO-Serie "The Wire" und die ältere Version von Eddie Kaspbrak in "Es: Kapitel 2", der Fortsetzung des legendären Horrorfilms nach Vorlage von Stephen Kings Roman. Ransone war zudem in den beiden Teilen von "The Black Phone" und Sean Bakers Film "Tangerine" zu sehen. Außerdem hatte er Gastauftritte in Fernsehserien wie "Law & Order", "Hawaii Five-0" und zuletzt in Natasha Lyonnes "Poker Face".