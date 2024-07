James Sikking (1934-2024) ist im Alter von 90 Jahren gestorben . Das berichtet unter anderem "People" . Wie das Magazin unter Berufung auf die Pressesprecherin des Schauspielers, Cynthia Synder, erklärt, starb der "Polizeirevier Hill Street"-Darsteller "friedlich in seinem Haus in Los Angeles, umgeben von seiner Familie". Der 90-Jährige soll demenzkrank gewesen sein.

James Sikkings Karriere lief über 60 Jahre

James Sikkings Karriere erstreckte sich über sechs Jahrzehnte. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle als Lt. Howard Hunter in der Serie "Polizeirevier Hill Street", die über sieben Staffeln von 1981 bis 1987 lief. Der Emmy-nominierte Schauspieler hatte zudem eine Hauptrolle als Dr. David Howser, Vater des genialen Doogie (gespielt von Neil Patrick Harris, 51) in der Serie "Doogie Howser, M.D.", die von 1989 bis 1993 zu sehen war.

Obwohl er vor allem für seine TV-Rollen bekannt ist, hatte James Sikking auch zahlreiche Auftritte auf der Theaterbühne und auf der Kinoleinwand, wie zum Beispiel als Auftragskiller in John Boormans (91) Film "Point Blank" (1967), als Föderationscaptain Styles in "Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock" (1984) unter der Regie von Leonard Nimoy (1931-2015) oder als Direktor des FBI in Alan J. Pakulas (1928-1998) "Die Akte" (1993). Zu sehen war er zudem unter anderem in den Filmen "Der Todesritt der glorreichen 7" (1972), "Ein Mann für eine Saison" (2005) oder "Verliebt in die Braut" (2008).