Hollywood trauert um James Van Der Beek (1977-2026). Der Schauspieler, den Millionen Fans weltweit als Dawson Leery aus der Kultserie "Dawson's Creek" ins Herz geschlossen hatten, ist am 11. Februar 2026 im Alter von 48 Jahren gestorben. Van Der Beek hatte seit August 2023 gegen Darmkrebs im dritten Stadium gekämpft.

Seine Ehefrau Kimberly Van Der Beek verkündete die traurige Nachricht auf Instagram: "Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich von uns gegangen. Er begegnete seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Anmut." Die Familie bitte um Privatsphäre in dieser Zeit der Trauer. Entdeckt wurde der Krebs bei einer Routine-Darmspiegelung im August 2023. Im November 2024 machte Van Der Beek seine Erkrankung öffentlich. "Ich habe Darmkrebs", erklärte er damals. "Ich habe mich privat mit dieser Diagnose befasst und Schritte unternommen, sie in den Griff zu bekommen - mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie." Damals klang er noch optimistisch: "Es gibt Grund zur Zuversicht, und mir geht es gut."

Sein letzter öffentlicher Auftritt Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte der Schauspieler am 19. Dezember in der "Today Show". Dort erklärte er, es gehe ihm "deutlich, deutlich besser als noch vor ein paar Monaten". Gleichzeitig gab er zu, dass der Kampf gegen die Krankheit ihn mehr gefordert habe, als er je erwartet hätte: "Es hat mehr Geduld, mehr Disziplin, mehr Stärke erfordert, als ich wusste, dass ich sie habe." Im September 2025 hatte Van Der Beek krankheitsbedingt ein "Dawson's Creek"-Reunion-Event verpasst. Seine Frau und die sechs gemeinsamen Kinder nahmen stellvertretend teil und erhielten vom Publikum Standing Ovations. "Die ganze Liebe, die sonst mir gegolten hätte, ging an meine Familie. Das war einer der schönsten Momente, die ich je erleben durfte", sagte er darüber sichtlich bewegt.

Vom Schultheater zum Serienstar Schon als Schüler in Connecticut, wo Van Der Beek am 8. März 1977 geboren wurde, hatte ihn das Schauspielfieber gepackt - in der Highschool stand er als Danny Zuko in "Grease" auf der Bühne. Sein Studium an der Duke University brach er ab, um sich ganz der Schauspielerei zu widmen. Die Entscheidung sollte sich auszahlen: Von 1998 bis 2003 spielte er an der Seite von Katie Holmes, Joshua Jackson und Michelle Williams die Hauptrolle des Dawson Leery in "Dawson's Creek" und wurde damit zum Teenageridol einer ganzen Generation. Van Der Beek hinterlässt seine Ehefrau Kimberly, die er 2010 in Tel Aviv geheiratet hatte, sowie ihre sechs Kinder: die Töchter Olivia, Annabel, Emilia und Gwendolyn sowie die Söhne Joshua und Jeremiah.