Trauer um Uwe Kockisch : Der Schauspieler ist am 22. Dezember 2025 im Alter von 81 Jahren in Madrid verstorben . Das bestätigte seine Agentin nun der "Bild"-Zeitung . Der Darsteller wurde vor allem als Commissario Brunetti in der ARD-Krimireihe "Donna Leon" bekannt.

Rollen in Filmen und Serien der ARD

Kockisch wurde 1944 in Cottbus geboren. Seine Schauspielausbildung absolvierte er an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin. Er war unter anderem am Maxim-Gorki-Theater und an der Schaubühne tätig. Seit Anfang der 1970er-Jahren war der Schauspieler dann auch in Film und Fernsehen zu sehen und konnte nach der Wiedervereinigung an seine Karriere in der DDR anknüpfen.

Er spielte in der ARD-Krimiserie "Zappek", bevor er die Nachfolge von Joachim Król (68) als in Venedig ermittelnden Commissario Brunetti in der ARD-Krimireihe "Donna Leon" übernahm. In den Romanverfilmungen war er von 2003 bis 2019 zu sehen. Von 2010 bis 2018 verkörperte er Stasi-Offizier Hans Kupfer in der ARD-Fernsehserie "Weissensee". Zu seinen Fernseh- und Kinofilmen zählten zudem unter anderem "Martha und Tommy", "3½ Stunden", "Das Mambospiel" oder "Rubinrot".