Künstler ehren Jamie Foxx

Die Bühne gehörte dann Künstlern wie Babyface und Ludacris, die Foxx' Hit "Unpredictable" performten. Tank und Jennifer Hudson erinnerten mit einer Gänsehaut-Version von "Night Time Is the Right Time" an seine Rolle als Ray Charles. Hudson sang anschließend auch ein Snippet von Kanye Wests "Gold Digger", bei dem Foxx im Original mitwirkte. Doug E. Fresh, Teddy Riley und T-Pain feierten Foxx mit einer Performance seines Hits "Blame It". Schließlich kehrte Stevie Wonder zurück und sagte: "Jamie, ich wusste schon damals im Club, als ich dich am Klavier sah, dass du etwas ganz Besonderes bist."

Jamie Foxx nahm die Auszeichnung sichtlich bewegt entgegen. "Früher haben wir das für selbstverständlich gehalten - dass Gott gut ist. Aber heute weiß ich es besser", begann der Schauspieler seine Rede. Beim Blick auf den "In Memoriam"-Teil der Show sei ihm bewusst geworden, wie knapp er dem Tod entkommen war. "Das hätte ich sein können."

Tränen standen ihm in den Augen, als er von seinem Nahtoderlebnis berichtete und von seinem Wunsch nach einer zweiten Chance im Leben: "Ich habe gesagt: 'Wenn du mir noch einmal die Möglichkeit gibst, dann verspreche ich dir, dass ich es richtig mache.'"