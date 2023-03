Die 5 besten Filme mit Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis

Endlich hat sie den Oscar! Seit knapp 40 Jahren steht Jamie Lee Curtis schon vor der Kamera und war schon in etlichen großartigen Rollen zu sehen. Nun hat sie für ihre Figur der fiesen Steuerfahnderin in "Everything Everywhere All at Once" einen Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen.

Seit Beginn stellt Curtis ihre Affinität für Genre-Filme unter Beweis, deshalb ist es umso erfreulicher, dass sie ihren Oscar für einen wilden Genremix erhält. Wir haben den Erfolg von Jamie Lee Curtis zum Anlass genommen, um einen Blick auf ihre Filmografie zu werfen und haben für euch die 5 besten Filme rausgesucht.

Das sind die 5 besten Filme mit Jamie Lee Curtis: