Jan Fedders (1955-2019) Liebhaberstücke kommen fast fünf Jahre nach seinem Tod unter den Hammer. Seine Witwe Marion Fedder (62) versteigert 25 persönliche Gegenstände des "Großstadtrevier"-Stars. "Natürlich gebe ich die schönen Sammlerexemplare nicht leichtfertig her. Aber da Jan alles Mögliche gesammelt hat, habe ich beschlossen, mich von einigen Sachen zu trennen und hoffe, dass sie einen neuen Besitzer finden", erklärt die 62-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Für die Sammlerstücke ihres verstorbenen Mannes startet sie eine Versteigerung beim Online-Auktionshaus Ebay, die am Freitag (19. April) um 20 Uhr online gehen wird. Das Startgebot liegt für alle Stücke bei einem Euro. Mit dem Erlös will Marion Fedder die Erinnerung an ihren Mann lebendig halten. "Er dient dazu, weitere Erinnerungsplätze und Einrichtungen in seiner Heimatstadt Hamburg zu schaffen, um ihn als Legende weiter leben zu lassen", erklärt sie.