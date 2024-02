Österreicher ersteigerte "Star Wars"-Drehbuch von Harrison Ford

Ein Original-Drehbuch für den ersten "Star Wars"-Film von Hollywood-Star Harrison Ford ist in Großbritannien für 10.795 Pfund (knapp 12.620 Euro) versteigert worden. Wie das Auktionshaus Excalibur Auctions in der Grafschaft Hertfordshire nördlich von London am Samstag mitteilte, wurde das Sammlerstück von einem österreichischen Sammler ersteigert.