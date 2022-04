Ex-"Bachelor" Jan Kralitschka in neuer RTL-TV-Show

Die Sendung läuft ab dem 17. Mai immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTL. Zwei Familien begeben sich darin in die Hände des Mietrechtsexperten Kralitschka. Der ermittelt erst mit einer Bestandsaufnahme, was für eine Wohnung genau gesucht wird: Ort, Größe und Preis. Anschließend wird analysiert, woran die Suche bisher gescheitert ist. Zudem wird ein individueller Plan erstellt, wie die Familien eigenständig eine Wohnung finden können. Kralitschka kümmert sich um Gespräche mit Banken, Jobcenter, Arbeitgeber, Freunden und Verwandten.

Rechtsanwalt und TV-Star

Jan Kralitschka studierte Jura an der Universität Münster und arbeitet seit 2004 als Rechtsanwalt. 2020 promovierte er an der Universität Bayreuth. TV-Zuschauern ist er vor allem als "Bachelor" der dritten Staffel (2013) bekannt - die große Liebe fand er dabei nicht. Seitdem war er öfter im Fernsehen zu sehen, unter anderem bei "Das perfekte Promi-Dinner" (2014), "Deutschland tanzt" (2016) oder in der Castingshow "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig" (2018).