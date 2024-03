Ein Heiratsantrag, der unter die Haut geht

Schümann teilte Fotos der besonderen Verlobung auf seinem Instagram-Account. Auf einem Selfie blickt er grinsend in die Kamera und hält dabei das Bein seines Partners neben sich. Auf dem Oberschenkel ist in krakeliger Schrift zu lesen: "How about you and me forever?" (Deutsch: "Wie wäre es mit dir und mir für immer?"), darunter zwei Ankreuzoptionen: "Yes" und "Fuck yeah".