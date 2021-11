"Aquaman 2" pausiert

Momoa vermutet, dass er sich bei der "Dune"-Filmpremiere in London angesteckt habe. "Ich habe Corona gleich nach der Premiere bekommen. Ich habe viele Menschen in England getroffen. Ich habe viele begrüßt, also wer weiß", mutmaßte der 42-Jährige.

Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, betonte Momoa. Er befinde sich mit Skater Erik Ellington in Quarantäne und hoffe, bald die Dreharbeiten zu "Aquaman 2" wieder aufnehmen zu können, wie der Schauspieler außerdem erklärte. Die Instagram-Story kann man hier nachsehen.

Ob Momoa gegen das Coronavirus geimpft ist, ist nicht bekannt.