"Aquaman 2": So sieht Jason Momoa im neuen Outfit aus

Wans Schrecken in der DC-Welt

"Aquaman and the Lost Kingdom" soll übrigens stark von Mario Bavas Sci-Horror-Klassiker "Planet der Vampire" inspiriert sein, was bei diesem Regisseur ja kein Wunder ist: Es wäre doch seltsam, wenn sich "Saw"-, "Insidious"- und "Conjuring"-Schöpfer James Wan die Gelegenheit entgehen ließe, uns in der DC-Welt ebenfalls gehörige Angst einzujagen. Derzeit beweist er sein Horror-Talent auch mit dem neuen Film "Malignant".

"Aquaman 2" soll Mitte Dezember 2022 in unseren Kinos starten.